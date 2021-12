In Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico haben zwei Kellner in einem Restaurant eine schöne Überraschung erlebt: ein Trinkgeld von 5555 Dollar.

An dem Tisch saßen elf Chefs verschiedener lokaler Unternehmen. Wie einer von ihnen dem lokalen Fernsehsender KOB-TV sagte, suchen er und seine Kollegen ständig nach kreativen Möglichkeiten in lokale Geschäfte zu investieren - und in die Menschen, die sie am Laufen halten. Vor ihrem gemeinsamen Abendessen hätten sie sich darauf geeinigt, jeder 505 Dollar Trinkgeld zu geben. 505 ist die Telefonvorwahl in Albuquerque.