In den USA ist ein Mega-Lotto-Jackpot geknackt worden.

Die Lotteriegesellschaft Mega Millions sagt, dass ein Einzellos aus dem US-Bundesstaat Maine die sechs Richtigen getroffen hat. Weil es bei den 25 Ziehungen davor keinen Gewinner gab, war der Jackpot immer weiter gewachsen - auf zuletzt rund 1,35 Milliarden US-Dollar. Allerdings bekommt der oder die Gewinnerin so viel Geld nur bei der Wahl der Variante "Auszahlung in Form von 29 Jahresraten". Bei einer einmaligen Barauszahlung würde es "nur" rund die Hälfte - knapp 725 Millionen Dollar. Für so eine Barauszahlung entscheiden sich die meisten Leute.

Der Jackpot war der vierthöchste in der US-Geschichte. Die Chance auf einen Gewinn bei der Mega-Millions-Lotterie ist sehr niedrig - sie liegt bei genau eins zu 302,6 Millionen.