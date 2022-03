In den USA wird Lynchjustiz ein eigener Straftatbestand - nach jahrzehntelangem Streit über das Thema.

Präsident Joe Biden hat ein Gesetz dazu unterzeichnet. Lynchjustiz gilt damit als Hassverbrechen in den USA. Das heißt, Fälle von Lynchjustiz gelten als besonders schwere Taten und sie werden auf Bundesebene verfolgt. Bis zu 30 Jahre Haft sieht das Gesetz für Lynchjustiz vor.



Es ist benannt nach einem jungen Schwarzen, Emmett Till, der 1955 angeblich einer Frau nachgepfiffen hat und deshalb umgebracht wurde. Die beiden weißen Täter wurden danach von einer Jury mit ausschließlich weißen Geschworenen freigesprochen

Kritik am Zeitpunkt des Gesetzes

Beobachtende sprechen von einem historischen Meilenstein, der aber viel zu spät komme. Denn in der Vergangenheit sind mehr als 200 Versuche gescheitert, ein Bundesgesetz zu Lynchjustiz zu erlassen. Vor allem schwarze Menschen in den USA waren und sind in den USA Opfer von Lynchmorden.