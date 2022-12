Ein Mädchen hatte vorher per Brief bei der Behörde nachgefragt, ob es in seinem Garten ein Einhorn halten könne. Die hat ausführlich geantwortet und schrieb, das Mädchen könne das Fabelwesen halten, wenn sie denn eines finden könne. Die Behörde stellte allerdings ein paar Bedingungen auf, zum Beispiel schreibt sie vor, dass das Mädchen das Horn des Tiers einmal pro Monat mit einem weichen Tuch polieren muss. Jeglicher Glitter und Glitzer, mit dem das Wesen bestreut werde, müsse ungiftig und biologisch abbaubar sein. Und mindestens einmal pro Woche müsse es mit einer Wassermelone gefüttert werden.



Dem Schreiben fügte die Behörde eine rosafarbene Metallplakette in Herzform mit der Aufschrift "Dauerhafte Einhorn-Lizenz" bei. Die Direktorin des Amts sagt, dass das Mädchen Vorbild für andere sein kann, weil es sich verantwortungsbewusst Gedanken über Tierhaltung gemacht habe.