In den USA gibt es schärfere Regeln für Talkshows mit Politikern.

Laden sie einen Politiker ein, müssen sie laut Medienaufsicht in Zukunft auch einen politischen Gegner einladen. Oder ihm ähnlich viel Sendezeit geben. Bisher war das anders. Fast 20 Jahre lang konnten Talkshows argumentieren, sie seien wie eine Nachrichtensendung. Darum mussten sie sich nicht an die sogenannte „Equal-Time-Regel“ halten. Jetzt sagt die Behörde, dass die aktuellen Talkshows die Kriterien für eine solche Ausnahme nicht erfüllen.

​US-Präsident ​Donald Trump hatte immer wieder Druck auf die Medienaufsicht ausgeübt. Der von ihm ernannte Vorsitzende hatte letztes Jahr schon dafür gesorgt, dass der Sender ABC die beliebte Late-Night Show des Moderators Jimmy Kimmel kurzzeitig abgesetzt hat. Kimmel hatte sich kritisch über den Tod eines konservativen Aktivisten geäußert.

Die demokratische Kommissarin der Behörde kritisierte die verschärften Regeln. Sie spricht von Einschüchterung durch den Staat.