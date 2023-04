Leere Büros und fehlende Wohnungen: In den Innenstädten von manchen US-amerikanischen Großstädten gibt es seit der Corona-Pandemie ganze Büroviertel, die leblos sind. Deshalb sollen nun mehr Büros zu Wohnungen werden.

In der Innenstadt von New York zum Beispiel stehen über 15 Prozent der Büroflächen leer. Die Politik will deshalb die Nutzungsregeln von Gebäuden ändern, in denen bisher Wohnungen nicht erlaubt waren. Außerdem werben New York und andere Städte mit Steuererleichterungen, wenn Büros zu Wohnungen umgebaut werden - oft gekoppelt daran, dass ein Teil der Wohnungen dann unter den üblichen Marktpreisen vermietet wird.

Nur Gebäude umbauen reicht nicht

Um Büroviertel zu Wohnvierteln zu machen, braucht es laut Stadtentwicklungsberatern auch Spielplätze, Lebensmittelläden, Autowerkstätten, Parks und andere Angebote, die Geschäftsleute tagsüber nicht brauchen.

Nicht jedes Bürogebäude ist gut geeignet für Wohnraum: Fachleuten zufolge fehlen oft natürliches Licht, frische Luft und Balkone. Auch der Einbau von Küchen und Bädern ist teuer. Kritiker sprechen deshalb von einem Hype der Office-to-Home-Konversionen. Es sprächen bisher keine Zahlen dafür, dass damit mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht.