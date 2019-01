In den USA gibt es so viele rechtsextrem motivierte Morde wie seit 1995 nicht mehr.

Zu dem Schluss kommt eine Studie der Organisation Anti-Defamation League, die sich gegen Antisemitismus und Diskriminierung einsetzt. Demnach wurden letztes Jahr 49 Menschen von Rechtsextremen getötet. Dagegen habe es nur einen einzigen Fall mit einem islamistischen Hintergrund gegeben.

Eine Studie des Triangle Center in Terrorism and Homeland Security kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. So seien letztes Jahr 14 muslimische US-Amerikaner wegen angeblicher Beteiligung an Terrorakten festgenommen worden - so wenige wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Organistaion wirft den Behörden vor, trotzdem ihren Fokus überproportional auf gewalttätige Islamisten zu legen.