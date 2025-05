US-Präsident Donald Trump fährt einen harten Kurs in Sachen Migration - der neueste Plan: Menschen, die illegal in den USA leben, bekommen Geld von der Regierung, wenn sie freiwillig das Land verlassen.

Das Heimatschutzministerium kündigte an, dass es 1000 US-Dollar geben soll, wenn Migranten über eine entsprechende App die Funktion "Selbstabschiebung" nutzen. Das Geld soll ausgezahlt werden, sobald die Ankunft der Person im Heimatland bestätigt wurde. Die US-Regierung übernehme auch die Reisekosten, heißt es vom Ministerium.

Unter der Regierung von Ex-US-Präsident Joe Biden konnten Migranten über die App CBP One Termine für ihre Asylanträge an US-Grenzübergängen vereinbaren. Unter Trump wurde die App komplett für Abschiebungen umfunktioniert und in CBP Home umbenannt.

Trumps Einwanderungspolitik sorgt seit Monaten für Aufsehen: Er will, dass Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis massenhaft abgeschoben werden.