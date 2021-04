Eigentlich stehen die USA bei den Impfzahlen gut da.

In manchen Bundesstaaten haben die Gesundheitsbehörden jetzt begonnen, Menschen an ihre Impftermine zu erinnern - per SMS oder Brief. In South Carolina bekommen manche Impfstellen jetzt speziell Impfdosen, um Zweitimpfungen abzudecken. Und US-Präsident Joe Biden hat gestern per Twitter aufgerufen, die zweite Impfdosis nicht zu verpassen.

Jüngere lassen sich nur langsam impfen

Manchmal ist aber auch die Erstimpfung schon ein Problem: In West Virginia bekommen Jüngere jetzt Geld, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der US-Bundesstaat bietet allen Bürgerinnen und Bürgern zwischen 16 und 35 Jahren ein Wertpapier für 100 US-Dollar an, wenn sie sich für eine Impfung entscheiden. Der dortige Gouverneur sagt, dass die Jüngeren sich nur langsam impfen lassen und dass das Geld als Motivation gedacht ist.



Laut dem Gouverneur haben auch Menschen aus der Altergruppe, die schon geimpft sind, nachträglich noch Anspruch auf die Anleihe. Finanziert wird das Ganze aus dem Konjunkturprogramm, das der US-Kongress vor kurzem verabschiedet hat.