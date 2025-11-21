Der Mann sitzt am Steuer, die Frau auf dem Beifahrerseitz, dieses traditionalle Rollenverhältnis zeigt sich auch bei Crashtests in den USA.

Dort wurde jetzt eine neue Crashtest-Puppe vorgestellt, die Autos für Frauen sicherer machen soll. Laut dem Verkehrsministerium soll das neue Design demnächst eingeführt werden. Bisher nutzt die zuständige Behörde (NHTSA) für Tests zwei Puppen: einen Mann, der 1978 entwickelt und 1,75 Meter groß ist. Und eine kleinere weibliche Puppe, die eine Gummijacke trägt, um Brüste anzudeuten. Auf dem Fahrersitz sitzt sie nur bei wenigen Tests.

Die neue weibliche Puppe, die das Ministerium jetzt empfiehlt, stellt die Unterschiede zwischen Männern und Frauen genauer dar, auch beim Hals, Schlüsselbein, Becken und Beinen.

Einige US-Autobauer haben sich schon skeptisch geäußert, und sagen, dass das Verletzungsrisiko übertrieben groß dargestellt werden könnte. Tatsache ist aber, dass Frauen bei Autounfällen ein deutlich größeres Verletzungsrisiko haben als Männer.

