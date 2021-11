In den USA sollen neue Autos bald mit einer Technik ausgestattet sein, die betrunkene Fahrerinnen und Fahrer stoppt.

Geplant ist ein Überwachungssystem im Auto, das eine alkoholisierte Person daran hindert, überhaupt erst losfahren zu können. Wie das genau aussehen soll, ist aber wohl noch nicht ganz klar. Das US-Verkehrsministerium will über die beste Technologie entscheiden. Ab 2026 könnte die dann in Neuwagen eingebaut werden. Das sieht eine der vielen Maßnahmen des neuen Infrastrukturpaketes vor, das jetzt vom US-Kongress verabschiedet wurde. Rund 17 Milliarden Dollar sollen demnach in die Sicherheit im Verkehr fließen.

Auf Amerikas Straßen kommen pro Jahr etwa 10.000 Menschen bei Unfällen im Zusammenhang mit Alkohol ums Leben. Nach Angaben der Nationalen Bundesbehörde für Straßen und Fahrzeugsicherheit (NHTSA) sind das fast 30 Prozent aller Verkehrstoten in einem Jahr.