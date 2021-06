In den USA soll es bald einen neuen Feiertag geben, der an das Ende der Sklaverei erinnert.

Nach dem Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus dafür. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss US-Präsident Joe Biden es noch unterzeichnen. Der "Juneteenth National Independence Day" soll am 19. Juni stattfinden. Damit wird an ein historisches Ereignis erinnert: Am Ende des amerikanischen Bürgerkriegs - am 19. Juni 1865 - informierte ein General der Unionstruppen in Texas eine Gruppe versklavter Menschen darüber, dass sie frei kommen.

In den USA wurde seit 1983 dort kein neuer Feiertag mehr eingeführt.