Auf Tiktok und Co gibt es einen regelrechten Hype um Abnehmspritzen wie Ozempic und Wegovy.

Ursprünglich waren das Diabetesmedikamente. In der Pharmazie heißen sie GLP1-Rezeptor-Antagonisten, weil sie den GLP1-Rezeptor blockieren und so das Hungergefühl unterdrücken. Ein Team von US-Ärztinnen hat herausgefunden, dass in den USA immer mehr Teenager und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 diese Medikamente nutzen. Seit 2020 hat sich die Zahl mehr als versechsfacht.

Vor allem bei Jugendlichen beliebt

Auffällig dabei: Vor allem Mädchen und junge Frauen nutzen GLP1-Rezeptor-Antagonisten. Eine der Studienautorinnen sagt, dass das gesellschaftliche Vorurteile im Bezug auf das Körpergewicht widerspiegeln könnte. Sie möchte in der Zukunft mehr über die Langzeitfolgen der Abnehmspritzen forschen.

Seit ungefähr 20 Jahren sind GLP1-Medikamente bekannt. Erst seit 2020 sind sie in den USA auch als Abnehm-Medikamente bei Jugendlichen zugelassen.