Beschäftigte von Amazon in den USA versuchen noch einmal eine Gewerkschaft zu gründen.

Eine Vereinigung von Lagerarbeitern und -arbeiterinnen des Versandhändlers in New York beklagte, dass der Konzern "mit allen Mitteln" gegen das Vorhaben vorgeht. Eine Amazon-Sprecherin wies das zurück, sprach sich aber grundsätzlich gegen die Bildung von Gewerkschaften aus. Bislang hat keine US-Niederlassung von Amazon es geschafft, eine Gewerkschaft zu bilden. Anfang April war ein erster Versuch in einem Logistikzentrum im Bundesstaat Alabama gescheitert.

Die New Yorker Vereinigung plant, ihren Antrag zusammen mit 2000 gesammelten Unterschriften am Montag bei der US-Arbeitsrechtsbehörde einzureichen. Die potenzielle Gewerkschaft fordert unter anderem höhere Löhne, sicherere Arbeitsbedingungen und mehr Urlaub. Amazon hatte während der Corona-Lockdowns massiv von geschlossenen Läden profitiert. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 1,3 Millionen Menschen. Letztes Jahr waren rund 500.000 Leute eingestellt worden.

In Deutschland setzt sich Verdi für die Rechte der Amazon-Mitarbeitende ein. Die Gewerkschaft kämpft seit Jahren dafür, dass die Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden.