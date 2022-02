New York Schulkantinen sind an Freitagen jetzt vegan

In New York gibt es in den Kantinen der öffentlichen Schulen ab sofort jeden Freitag nur noch veganes Essen.

Dieser "Vegan Friday" ist entstanden aus einer Initiative des neuen Bürgermeisters der Stadt, Eric Adams. Er will Kinder damit dazu bringen, sich ausgewogener zu ernähren. Der New Yorker Bürgermeister isst selber keine Milchprodukte, Fleisch und Fisch. Er hat auch generell nach eigenen Angaben einen eher gesünderen Lebensstil - wie meditieren und trainieren jeden Morgen. Zur Begründung des veganen Freitags sagte Adam in einem Interview mit dem Sender WNBC, er könne den Leuten nicht sagen, was sie am Wochenende auf ihre Grills werfen. Aber man sollte die Krise in der Gesundheitsversorgung nicht in den Schulen vorantreiben.



Externer Inhalt Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen. Inhalt einmal laden Inhalt immer laden