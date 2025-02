Wir essen eine Gemüsesuppe oder Pfannkuchen - und werden sofort in unsere Kindheit zurückkatapultiert.

Diesen Moment kennen bestimmt die meisten. Und diese Nostalgie beim Essen haben sich Forschende der Washington State Uni genauer angeschaut. Sie schreiben im Journal of Food Science, dass in den USA bei vielen Leuten über 60 Mangelernährung weit verbreitet ist - damit steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes. Das könne verringert werden, wenn die Menschen nährstoffreicher essen - was da helfen könnte, ist gutes, gesundes Fertig-Essen, das den Leuten auch schmeckt.

Das Team hat deswegen zwei fertige Frühstücke und Desserts entwickelt. Die wurden einer Gruppe von rund 80 älteren Leuten - um die 70 Jahre - zum Probieren gegeben. Danach sollten sie die Mahlzeiten bewerten und das begründen. Es kam raus, dass vielen das Essen besser schmeckte, wenn sie sich dabei "an früher" erinnerten. Oft waren die Antworten mit einer Person, zum Beispiel Oma, verbunden. Die Forschenden wollen jetzt mit Herstellern von Fertiggerichten zusammenarbeiten, um einfache und nahrhafte Nostalgie-Mahlzeiten für Ältere zu entwickeln.