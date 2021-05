Drei Tage nach einem Hackerangriff steht die größte Öl-Pipeline der USA immer noch so gut wie still. Die Regierung hat deswegen den regionalen Notstand ausgerufen.

Es handelt sich um den bislang folgenschwersten Cyberangriff auf wichtige Infrastruktur in den USA. Bei solchen Angriffen besorgen sich kriminelle Hacker üblicherweise über Schadprogrammen Daten und sperren die Computersysteme von Unternehmen. Sie verlangen viel Geld, um alles wieder freizugeben. Colonial Pipeline im Bundesstaat Georgia war am Freitag angegriffen worden und äußerte sich bislang nicht dazu, ob und mit wem Verhandlungen laufen.

Die Öl-Pipeline kann auch heute nur kleine Leitungen öffnen. Durch die regionale Notstandserklärung kann jetzt Treibstoff in die betroffenen Bundesstaaten transportiert werden, darunter Florida, Texas, New York, Washington und Pennsylvania. Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass - je nachdem wie lange die Pipeline ruht- die Versorgung in einigen Orten knapp werden könnte und die Preise steigen könnten.

(Anmerkung der Redaktion: Das verwendete Bild ist ein Symbolbild und zeigt nicht die US-Pipeline.)