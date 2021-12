In den USA haben heute viele Schulen ihr Sicherheitspersonal aufgestockt und den Unterricht eingeschränkt, weil auf TikTok wohl Drohungen verbreitet worden sind.

In TikTok-Videos hieß es, dass es heute in Schulen Schießereien und Gewalt geben werde. In letzter Zeit hat es immer wieder ähnliche Gerüchte gegeben und viele Schulen sind in Alarm-Modus, weil erst vor kurzem ein 15-Jähriger an einer Schule in Michigan drei Mitschüler erschossen hat. Das US-Innenministerium twitterte, es gebe derzeit öffentliche Drohungen gegen Schulen. Aber es gebe keine Hinweise darauf, dass eine echte Gefahr dahinter stecke.

Schulleiter forderten von der US-Regierung, einzuschreiten und gegen Falschinformation auf TikTok vorzugehen. TikTok sagt, entsprechende Videos würden gesperrt. Man arbeite auch mit der Justiz zusammen, um herauszufinden, wer dahinter stecke.