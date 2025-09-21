In den USA hat das Verteidigungsministerium neue Regeln für Journalistinnen und Journalisten eingeführt.

Die dürfen Berichte über das Militär nur noch dann veröffentlichen, wenn das Ministerium vorher drübergeguckt und sein Okay gegeben hat. Wer sich nicht daran hält, kann zum Beispiel von Presseterminen ausgeschlossen werden. Das Verteidigungsministerium hat jetzt auch genaue Bereiche festgelegt, in denen sich Journalisten ohne offizielle Begleitung aufhalten dürfen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schreibt bei "X": "Befolgen Sie die Regeln - oder gehen Sie nach Hause." Ein Journalistenverband kritisiert die neuen Regeln als "Angriff auf den unabhängigen Journalismus".

US-Präsident Donald Trump geht immer stärker gegen Medien vor, dessen Berichterstattung ihm nicht passt. Einen Großteil der Berichte über ihn hat er jetzt noch mal als "illegal" bezeichnet. Begründet hat er das nicht.