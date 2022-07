Ein Pharmaunternehmen will in den USA die erste rezeptfreie Verhütungspille anbieten.

Das französische Unternehmen HRA Pharma hat dazu einen Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht.

Der Oberste US-Gerichtshof hatte zuletzt das landesweite Grundrecht auf Abtreibungen abgeschafft. Seitdem steht die Frage im Raum, wie der Zugang zu Verhütungsmitteln in den USA verbessert werden kann, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern.

Eine Sprecherin von HRA Pharma sagte aber, dass die zeitliche Nähe zwischen Supreme-Court-Entscheidung und dem Antrag für eine rezeptfreie Pille Zufall sei.

Rezeptfreie Pille schon in einigen Ländern

In vielen Ländern gibt es schon rezeptfreie Verhütungspillen, zum Beispiel in Brasilien, Griechenland, Mexiko und Portugal. In vielen anderen Ländern - darunter auch Deutschland - braucht man aber ein Rezept.