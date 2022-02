Die US-Regierung hat einen Aktionsplan angekündigt, damit weniger Menschen an Krebs sterben.

Die Sterblichkeitsrate soll in den nächsten 25 Jahren mindestens halbiert werden. US-Präsident Joe Biden sagte, man könne dem Krebs, so wie wir ihn kennen, ein Ende bereiten. Die Sterblichkeit sei in den letzten 25 Jahren schon um mehr als 25 Prozent gesunken, unter anderem wegen Früherkennung. Und laut Biden macht auch die mRNA-Technologie Hoffnung, die bei den Corona-Impfstoffen eingesetzt wird.

Krebskabinett geplant

Zu dem Aktionsplan gehört die Bildung eines sogenannten Krebskabinetts und ein Gipfeltreffen mit Regierungsmitgliedern, Patientenorganisationen und Pharmakonzernen.

Biden hatte schon 2016 als Vizepräsident die Initiative "Cancer Moonshot" ins Leben gerufen. Der Bezug zur Mondlandung soll klar machen, dass es um ein ehrgeiziges und kühnes Vorhaben geht. Der Kampf gegen Krebs ist für Biden ein persönliches Anliegen: Sein Sohn Beau starb im Alter von 46 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.