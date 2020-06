In vielen Städten in den USA protestieren seit Tagen Menschen gegen rassistische Polizeigewalt.

Das könnte die weitere Ausbreitung des Corona-Virus' im Land begünstigen, vermuten Gesundheitsfachleute im Magazin The Atlantic. Gesundheitlich problematisch könnte sein, wenn Menschen in der Menge laut rufen und wenn die Polizei Pfefferspray oder Tränengas einsetzt, was Getroffene unter anderem niesen und husten lässt. Bei den Protesten tragen aber offenbar viele Menschen eine Maske zum Schutz für sich und andere.

Der Ausgangspunkt für die Proteste war der Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vergangene Woche in Minnesota. In der Stadt gibt es aktuell schon viele Coronafälle. Eine Professorin für Weltgesundheitsrecht namens Alexandra Phelan hält die aktuellen Proteste während einer laufenden Pandemie für gerechtfertigt. Danach ist auch in dieser Situation das Bürgerrecht auf Proteste gegen Behörden unter anderem durch die US-Verfassung gedeckt. Phelans Meinung nach geht es bei den Protesten auch nicht nur um rassistische Polizeigewalt, sondern auch um Covid-19. In den USA sterben überproportional viele Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe an der Infektionskrankheit.