Bei Menschen im US-Bundesstaat New Hampshire klingelten vor einigen Wochen die Telefone - und am Ende der Leitung war... US-Präsident Joe Biden. So klang es jedenfalls. Der vermeintliche Präsident forderte sie auf, nicht an der Vorwahl der Demokraten in dem Bundesstaat teilzunehmen.

Das Ganze war ein Deepfake; mithilfe von künstlicher Intelligenz war Bidens Stimme täuschend echt gefälscht worden. Seither sorgen sich viele Menschen, dass es Versuche geben könnte, den Ausgang der Präsidentenwahl mit KI-Anrufen zu beeinflussen. Geldstrafen für Fake-Anrufe Deshalb will die US-Regierung jetzt stärker gegen solche Fälschungen vorgehen. Firmen, die so etwas einsetzen, können ab sofort mit Geldstrafen belegt werden. Außerdem kann die zuständige Behörde Dienstanbieter sperren, die die Stimmen übertragen. Wer solche Anrufe erhält, kann neuerdings auch dagegen klagen. Und die Biden-Anrufe? Laut Behörden stammten sie von einer Firma aus Texas, gegen die wird jetzt juristisch vorgegangen.