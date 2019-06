Es stammt oft von Schwangerschaftsabbrüchen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will staatlich subventionierte Forschung an fötalem Gewebe jetzt stärker überprüfen. Außerdem hat sie eine entsprechende Forschungs-Kooperation mit der University of California in San Francisco beendet. In dem Projekt wurde das Gewebe von Föten benutzt, um HIV-Behandlungen zu testen. Die Uni nennte die Entscheidung politisch motiviert.

Hintergrund ist, dass Abtreibungsgegner schon lange fordern, die Forschung an fötalem Gewebe einzustellen - und viele von denen sind Trump-Unterstützer. Die, und einige Republikaner, feiern die Entscheidung als eine Entscheidung für das Leben. Forschende halten dagegen, dass das Gewebe der Föten ohnehin da ist - und entsorgt wird, wenn es nicht für Forschungszwecke genutzt wird. Es hat in der Vergangenheit unter anderem geholfen, Impfungen gegen Röteln und Tollwut zu entwickeln oder Medikamente für HIV-Patienten.