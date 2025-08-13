Die US-Regierung von Donald Trump will Museen strenger kontrollieren.

Das Weiße Haus hat gesagt, dass es prüfen will, ob dort Weltbilder verbreitet werden, die parteiisch sind oder die Gesellschaft spalten - aus Sicht der US-Regierung. Dazu gab es schon einen Brief an die Smithsonian Institution, die vor allem in der Hauptstadt Washington viele Museen betreibt. Unter anderem sollen Ausstellungstexte und Webseiten untersucht werden - auf Tonfall und historische Einordnung. US-Präsident Trump meint, dass die Museen seit Jahren ideologisch beeinflusst würden. Die Smithsonian Institution sagt, sie bleibe weiter einer faktenorientierten Darstellung der Geschichte verpflichtet.

Die Museen müssen jetzt ihre Ausstellungspläne und Kataloge bei der Regierung einreichen. Zum Teil gibt es dafür eine Frist von 30 Tagen.

Kritische Stimmen werfen Trump vor, einen regelrechten Kulturkampf angezettelt zu haben. Sie sehen die künstlerische Freiheit und die freie Meinungsäußerung bedroht.