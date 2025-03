Das Auswärtige Amt weist ab sofort auf neue mögliche Gefahren bei USA-Reisen hin.

Das Amt hat die Reisehinweise für das Land verschärft. Darin wird jetzt auch darauf aufgeführt, dass Festnahmen und auch eine Abschiebehaft möglich sind - dann, wenn zum Beispiel die Aufenthaltsdauer bei einer Reise geringfügig überschritten wird oder falsche Angaben zum Zweck der Reise gemacht wurden.

Die Bundesregierung reagiert damit auf Festnahmen einzelner Deutscher in den USA. Es traf unter anderem eine Touristin, die von Mexiko in die USA reisen wollte; und einen Elektroingenieur, der mit einer Arbeitsgenehmigung in den USA lebte.

