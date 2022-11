Bei einer Lotterie in den USA wartet inzwischen ein Riesen-Jackpot von 1,9 Milliarden US-Dollar auf einen Gewinner oder eine Gewinnerin.

Der Jackpot der Powerball-Lotterie wächst seit Anfang August immer weiter, weil es seitdem in 40 Ziehungen niemand geschafft hat, auf sechs Richtige zu tippen. Die letzte Chance gab es vorgestern - schon da hatte der Jackpot mit 1,6 Milliarden US-Dollar den bisherigen Rekord übertroffen. Jetzt sind noch mal 300 Millionen US-Dollar drauf gekommen. Die nächste Gewinn-Chance für die insgesamt 1,9 Milliarden US-Dollar ist heute.

Powerball-Lottoscheine kosten zwei US-Dollar und werden in 45 US-Bundesstaaten, in Washington DC, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln verkauft. Die Chance, den Jackpot zu knacken, liegt bei etwa eins zu 292 Millionen. Das Risiko, in den USA von einem Blitz getroffen zu werden, liegt deutlich höher: bei etwa eins zu EINER Million.