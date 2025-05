Die Umbenennung des Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" hat eine weitere Hürde genommen.

Das US-Repräsentantenhaus hat mit der Mehrheit der Republikaner die Namensänderung gebilligt. Im Senat dürfte der Entwurf aber durchfallen, da dort Stimmen der Demokraten nötig sind.

US-Präsident Donald Trump hatte direkt nach seinem Amtsantritt einen Erlass unterschrieben, das unter anderem vorsieht, den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umzubenennen. Diese neue Bezeichnung ist unter anderem auf Google-Karten in den USA zu sehen.

Die Namensänderung und die Überarbeitung von Dokumenten und Karten könnten die US-Regierung nach Kongressangaben bis zu 500.000 Dollar kosten. Der Name "Golf von Mexiko" ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba.