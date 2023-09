Lithium ist einer der begehrtesten Rohstoffe gerade, denn daraus werden Batterien gemacht, zum Beispiel für E-Autos oder Smartphones.

Weil der Bedarf immer weiter steigt, könnte Lithium in den nächsten Jahren knapp werden. In den USA ist jetzt aber womöglich eine neue Lithiumquelle entdeckt worden. Im Norden des US-Bundesstaats Nevada könnte eines der größten Vorkommen der Welt liegen.

Geologen haben das Lithium in Ablagerungen auf einer unscheinbaren steinigen Fläche untersucht, der McDermitt Caldera. Sie schreiben im Fachmagazin Science Advances, dass mehr als zwei Prozent des Gewichts Lithium sein könnte - dass dort also Millionen Tonnen liegen. Das könnte mehr sein als im Salar de Uyuni, der größten bekannten Lagerstätte in Bolivien.

Die Vorkommen in den USA sind wohl vor rund 16 Millionen Jahren durch Vulkanausbrüche entstanden.