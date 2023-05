San Francisco hat jetzt eine Art Botschafter*in für Drag-Queens und -Kings.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Auch West-Hollywood will bald einen Drag-Botschafter-Posten schaffen, allerdings mit weniger Gehalt. Auch New York hat so etwas schon auf den Weg gebracht, allerdings hängt das Ganze seit 2021 in der Verwaltung fest.