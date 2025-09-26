In den USA werden wieder mehr Menschen hingerichtet.

Laut der NGO Death Penalty Information Center wurden dieses Jahr schon 33 Todesurteile vollstreckt - das sind 8 mehr als im gesamten Jahr 2024. In den nächsten Monaten sind weitere Hinrichtungen geplant.

Die Verurteilten bekommen oft eine Giftspritze, müssen auf einen elektrischen Stuhl oder sie werden mit Stickstoff getötet. Dabei sind sie auf einer Trage gefesselt und müssen eine spezielle Maske tragen. Das wurde bisher nur in zwei US-Bundesstaaten so gemacht; in Alabama und in Louisiana. Denn an Hinrichtungen mit Stickstoff gibt es viel Kritik. Die Uno spricht von Folter. Sie befürchtet, dass die Methode Schule machen könnte. Amnesty International sieht das ähnlich. In einem Fall soll es 15 Minuten gedauert haben, bis der Verurteilte gestorben ist. Dabei soll er die ganze Zeit gezittert haben.