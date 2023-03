Im letzten Jahr hat es in den USA eine Rekordzahl von Verbotsanträgen für Bücher gegeben.

Das geht aus einer Zählungder Schriftstellervereinigung Pen hervor, die die Zahlen seit 20 Jahren erhebt. Demnach gab es letztes Jahr mehr als 1200 offizielle Anträge an US-Behörden, Bücher in Schulen, Bibliotheken oder im Unterricht zu verbieten. Im Jahr davor gab es knapp 730 solcher Anträge. Insgesamt zählt Pen in den USA mehr als 1600 Buchtitel, die bereits zensiert sind.

In den meisten Verbotsanträgen geht es um Kinder- und Jugendbücher, sie werden meist von Gruppen angeblich besorgter Eltern gestellt. Der Schriftstellerverband spricht von einer gezielten politischen Kampagne der fundamentalistischen christlich-nationalen Rechten in den USA.

Besonders stark betroffen sind laut dem Pen-Bericht Bücher, in denen es um LGBTQ-Themen geht, gefolgt von Büchern mit nicht weißen Charakteren, sexuellen Inhalten, Rassismus oder Geschichten, in denen es um religiöse Minderheiten geht.