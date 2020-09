Rund 40 Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist ein wichtiger Software-Anbieter Opfer eines Hackerangriffs geworden.

Tyler Technologies gab bekannt, dass Unbekannte in seine Telefon- und Informationstechnologiesysteme eingebrochen seien. Die Software wird unter anderem für die Veröffentlichung von Wahlergebnissen verwendet.

In den Regionen um Seattle, St. Paul in Minnesota und Nashville haben Bezirksverwaltungen eine Software von Tyler in der Vergangenheit für die Veröffentlichung von Wahldaten verwendet. Zunächst war nicht klar, ob die Software dort weiterhin zu diesem Zweck eingesetzt werden sollte.

Mitarbeiter des US-Heimatschutzministeriums haben gewarnt, dass genau solche Systeme attraktive Ziele für Hacker sein könnten, die Einfluss auf die Präsidentschaftswahl am 3. November nehmen wollen.