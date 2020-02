Produziert wurde das Video vom Team des amerikanischen Präsidenten - und auch auf seinem Twitter-Account gepostet. In dem Clip ist Pelosi zu sehen, wie sie nach Trumps Rede zur Lage der Nation am vergangenen Dienstag ihre Kopie des Manuskripts demonstrativ zerreißt. Während der Ansprache hatte Trump unter anderem einen afroamerikanischen Militärpiloten ausgezeichnet, einen gefallenene Soldaten gewürdigt und die Wiedervereinung eines Militärangehörigen mit dessen Familie verkündet. Jeweils hinter diese Szenen wurde in dem Video die Pelosi-Aufnahme geschnitten. Betitelt ist das Video mit den Worten "Starke amerikanische Geschichten, die von Nancy Pelosi in Stücke gerissen wurden".

Pelosi hatte den Redetext allerdings erst am Schluss der Ansprache zerrissen. Ihr Verhalten begründete sie später damit, der Präsident habe in seiner Ansprache Fehldarstellungen verbreitet. Mit Blick auf Trumps Lob seiner eigenen Politik sprach sie von einem "Manuskript der Unwahrheiten".

Nach Angaben von Pelosis Stabschef Drew Hammill, habe man Twitter und Facebook am Freitag aufgefordert, das irreführende "Fake Video" zu entfernen. Die Betreiber der Plattformen weigerten sich aber. Ein Facebook-Sprecher argumentierte, dass die Aufnahmen an sich schließlich echt seien. Pelosi habe die Seiten des Redemanuskripts zerrissen und Trump habe in der Ansprache die gezeigten Aussagen gemacht.

Hammill schrieb auf Twitter, das Video sei mit dem Vorsatz produziert worden, die Amerikaner in die Irre zu führen. Die Weigerung Sozialer Medien, es zu entfernen, erinnere daran, dass die Plattformen stärker die Interessen ihrer Aktionäre als die der Öffentlichkeit im Blick hätten.

Am Mittwoch hatte Twitter erklärt, künftig manipulierte Medieninhalte stärker zu bekämpfen. Umfasst werden sollten "alle Vorfälle, bei denen Medieninhalte verändert oder fabriziert wurden". Vor allem Videos, die in Wahlkampfzeiten eine besondere Brisanz bekommen, sollen laut den Plänen ab dem 5. März entweder besonders gekennzeichnet oder von der Plattform entfernt werden. Youtube hatte Anfang letzter Woche ähnliche Maßnahmen angekündigt.

Facebook hatte Anfang Januar erklärt, künftig Videos entfernen zu wollen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz manipuliert worden sind. In diesen sogenannten Deepfakes werden zum Beispiel Gesichter ausgetauscht und Menschen Worte in den Mund gelegt, die sie nicht gesagt haben. Unklar ist aber, wie die Abgrenzung zu erlaubten Darstellungsformen wie Parodien oder Satire erfolgen soll.