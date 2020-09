Tik Tok und WeChat werden in den USA gesperrt.

Das US-Handelsministerium hat angekündigt, dass Menschen in den USA sich die beiden chinesischen Apps ab Sonntag nicht mehr runterladen können. Ab dem 12. November soll Tik Tok dann auch generell nicht mehr auf Endgeräten in den USA funktionieren. Für WeChat gilt das schon ab Sonntag.

Als Grund für das Verbot der Apps nennt die US-Regierung Sicherheitsbedenken. Konkret geht es um die Sorge, dass chinesische Behörden über die App an Daten von Menschen aus Amerika kommen können. Tiktok und das Betreiberunternehmen Bytedance bestreiten das.

In den USA nutzen aktuell rund 80 Millionen Menschen TikTok, um Videos zu teilen oder anzusehen. In Deutschland hat Tiktok aktuell rund 5,5 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Zum Vergleich: Instagram wird von rund 21 Millionen Menschen in Deutschland genutzt.