Die Video-App TikTok ist in den USA schon länger umstritten - Politik und Sicherheitsbehörden befürchten, dass der chinesische Mutterkonzern sie nutzen könnte, um Daten von US-Bürgern abzugreifen und die Menschen in den USA zu beeinflussen.

Jetzt hat die chinesische Firma ByteDance, die hinter TikTok steht, zugegeben: Beschäftigte haben sich unerlaubt Zugang zu den Daten von zwei US-Journalisten von BuzzFeedNews und der Financial Times verschafft.



Sie haben unter anderem ihre IP-Adressen abgerufen und Daten von anderen Personen, mit denen sie bei TikTok Kontakt hatten. So wollten sie rausfinden, wer bei ByteDance interne Dokumente an die Journalisten weitergegeben hat.

Unternehmen hat Konsequenzen gezogen

Der chinesische Konzern sagt, dass er deshalb vier Beschäftigte gefeuert hat - zwei in China und zwei in den USA. Mitte des Monats haben Abgeordnete von Demokraten und Republikanern Gesetzentwürfe vorgelegt, um TikTok in den USA zu verbieten. In vielen Bundesstaaten dürfen Behördenmitarbeiter die App nicht mehr auf ihren Diensthandys installieren.