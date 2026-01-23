Die Zukunft von Tiktok in den USA ist gesichert.

Die neue Besitzer-Firma hält jetzt einen Großteil der Anteile an der App. Der chinesische Mutterkonzern Bytedance behält noch rund 20 Prozent. Außerhalb der USA ändert sich für Tiktok und App-Userinnen und User nichts.

Vor rund einem Jahr ist in den USA ein Gesetz in Kraft getreten, das den chinesischen Einfluss auf Tiktok begrenzen sollte und die App hätte offline gehen müssen, wenn sie nicht rechtzeitig verkauft worden wäre. US-Präsident Donald Trump hatte die Fristen dafür aber immer wieder verlängert.

Laut Financial Times kontrolliert Bytedance auch weiterhin das Werbegeschäft und den Onlineshop von Tiktok - also die wirtschaftlich lukrativsten Bereiche.