In den USA macht Präsident Donald Trump die Antifa zur Terrorgruppe.

Er hat angekündigt, die Bewegung als "bedeutende terroristische Organisation" einzustufen - und angebliche Geldgeber untersuchen zu lassen. Der Schritt kommt möglicherweise als Folge des Attentats auf den ultrarechten Trump-Unterstützer Charlie Kirk. Der Präsident macht eine "radikale Linke" für die Tat verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus.

Die Antifa in den USA gilt als lose Bewegung ohne Organisationsstruktur - deshalb wird auch gefragt, wie Trump sie als Organisation verfolgen will.

Auch in Deutschland ist die Antifa nach Angaben des Verfassungsschutzes keine feste Organisation. Es sei eher so, dass sich Menschen da nur locker und für kurze Zeit zu Protesten zusammentun.