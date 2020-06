US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter ein Video geteilt, in dem einer seiner Anhänger einen rassistischen Slogan ruft.

Nach circa drei Stunden war der Post wieder gelöscht. Der schwarze republikanische Senator Tim Scott hatte das Video auf CNN als beleidigend bezeichnet.

Das Video zeigte Menschen in einer Seniorensiedlung in Florida, die gegen den Präsidenten protestieren, während dessen Anhänger in Golfcarts vorbeifahren. Einer von Trumps Unterstützern brüllt "White Power", übersetzt Weiße Macht, ein Ausdruck, der vor allem von rassistischen und Neonazi-Gruppen genutzt wird. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, Trump habe die Formulierung nicht gehört.

Trump wird auf Plakaten der Demonstranten als "Rassist" bezeichnet, seine Anhänger tragen an ihren Golfcarts unter anderem Schilder seiner Wahlkampagne. Trump bezeichnete seine Anhänger in dem mittlerweile gelöschten Tweet als tolle Leute und dankte ihnen.