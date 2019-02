Im Weißen Haus unterzeichnete er ein Dekret zur Schaffung der sogenannten Space Force. Trump sagte, seine Regierung habe das zu einer Frage der nationalen Sicherheit gemacht - man müsse vorbereitet sein.

Die Pläne sehen vor, dass die Weltraumstreitkräfte eine eigenständige Abteilung des US- Militärs werden. Das Verteidigungsministerium will in den nächsten Wochen einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen.

Trump will die Vormachtstellung im Weltraum und sieht die USA dabei in Konkurrenz zu Russand und China. Satellitengestützte Technologie spielt tatsächlich schon jetzt eine große Rolle in der modernen Kriegsführung. Viele Abgeordnete sind trotzdem skeptisch - sie fürchten hohe Kosten und zusätzliche Bürokratie.