Wie bei vielen anderen Behörden und Institutionen setzt die neue US-Regierung offenbar auch beim Auslandssender "Voice of America" auf eine radikale Neuausrichtung.

Die Führung soll eine Trump-Anhängerin übernehmen, die den Sender reformieren will. Journalisten wie der langjährige Chefkorrespondent oder die Korrespondentin im Weißen Haus wurden freigestellt oder versetzt.

Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass zuletzt mehrmals Beiträge von "Voice of America" verändert wurden, um Kritik an Präsident Donald Trump auf ein Minimum zu reduzieren.

"Voice of America" wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um den Deutschen die Demokratie näherzubringen. Bis heute berichtet der Sender weltweit in zahlreichen Sprachen über die USA. Er ist vom Staat finanziert. In einer Charta ist festgelegt, dass die Journalisten des Senders unabhängige Nachrichten und Informationen veröffentlichen und nicht als Sprachrohr der Regierung agieren sollen. Konservative Politiker hatten dies in vergangenen Jahren immer wieder kritisiert.

Trump selbst hatte schon im Januar L. Brent Bozell, den Gründer der konservativen Organisation Media Research Center, als Leiter der Behörde US Agency for Global Media nominiert. Dieser Behörde unterstehen neben "Voice of America" auch Sender wie "Radio Free Europe/Radio Liberty" und "Radio Free Asia". Die Personalie bedarf noch der Zustimmung des Senats.