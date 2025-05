In den USA soll eine Reality-Show entstehen, in der Einwanderer um die amerikanische Staatsbürgerschaft kämpfen - mit Beteiligung der Regierung.

Das Heimatschutzministerium sagt, dass es aktuell ein solches Format überprüft. Vorher hatten schon einige Medien darüber berichtet. Der Produzent der Show sagt, er stelle sich ein Format vor wie The Biggest Loser für Einwanderer – in Anlehnung an die Reality-Show, in der übergewichtige Kandidaten möglichst viel Gewicht verlieren sollen.

Für die Staatsbürgerschaft sollen die Kandidatinnen und Kandidaten Aufgaben meistern, die angeblich etwas mit lokalen Besonderheiten in den USA zu tun haben - wie zum Beispiel eine Pizza-Challenge in New York oder eine Nasa-Challenge in Florida.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump geht hart gegen Einwanderer vor. Sie lässt unter anderem Migranten auf Basis eines alten Kriegsgesetzes in ein Hochsicherheitsgefängnis nach El Salvador abschieben. Das ist rechtlich umstritten und die US-Regierung hat sich schon ein paar Gerichtsentscheidungen dazu widersetzt.