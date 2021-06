Die zahlen Geld dafür, um Tweets mit Produktwerbung absetzen zu können, die wiederum auf den Timelines ihrer Follower erscheinen. Doch schon bald können Social-Promis auch kostenpflichtige Inhalte anbieten. Das will Twitter jetzt testen. Mit der Funktion "Ticketed Spaces" sollen beispielsweise ausgewählte Twitter-Promis virtuelle Eintrittskarten für Audio-Veranstaltungen verkaufen können. Das Online-Netzwerk hat nach eigenen Angaben schon angefangen, mögliche Kandidaten auszuwählen.

Twitter will mit den neuen Angeboten für sich neue Einnahmemöglichkeiten schaffen. Von Einnahmen bis 50.000 Dollar will das Unternehmen drei Prozent einbehalten, bei höheren Einnahmen will das Unternehmen 20 Prozent Kommission.