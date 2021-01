Nach den Ausschreitungen am und im Kapitol in der US-Hauptstadt Washington haben mehrere Online-Netzwerke die Konten von Noch-Präsident Donald Trump für mehrere Stunden gesperrt.

Twitter zum Beispiel sagt, dass mehrere Tweets von Trump gegen die Richtlinien verstoßen haben. Das Netzwerk fordert, dass der Präsident die Posts löscht. Tut er das nicht, will Twitter Trumps Konto dauerhaft blocken.

Trump: "We love you - you're special!"

Trump hatte in seinen Posts Verständnis für die Ausschreitungen am Kapitol geäußert.In Washington waren gestern Proteste von Trump-Anhängern gegen das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl in Gewalt gegen das Parlament umgeschlagen. Das war gerade dabei, die Wahlergebnisse zu zertifzieren, und damit auch den Wahlsieg Joe Bidens als nächsten Präsidenten der USA zu bestätigen. Die Sitzungen von Senat und Repräsentantenhaus mussten für Stunden unterbrochen werden.