In Kanada sagte die Gerichtsmedizinerin von British Columbia, dass es zwischen Freitag und Mittwochnachmittag mindestens 486 plötzliche und unerwartete Todesfälle gegeben habe. Das sind dreimal so viele wie normalerweise in fünf Tagen. Laut der Gerichtsmedizin in Oregon im Nordwesten der USA gab es 79 Todesfälle. Noch könne man nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen an Hitze gestorben seien, aber es wird davon ausgegangen, dass es bei den meisten an den Temperaturen lag. Die Behörden des Staates Washington haben mehr als 20 Todesfälle mit der Hitze in Verbindung gebracht und rechnet damit, dass die Zahl steigen wird.

Die Behörden hatten wegen der Hitzewelle Kühlzentren eingerichtet hatten und beispielsweise Wasser an Obdachlose verteilt. Viele der Toten wurden allein in Häusern ohne Klimaanlage oder Ventilatoren gefunden. Seattle, Portland und viele andere Städte in den USA haben alle Hitzerekorde gebrochen - mit Temperaturen über 46 Grad Celsius.