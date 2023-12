Der Nahost-Konflikt spielt sich auch an US-Unis ab.

An mehreren Unis hatte es sowohl juden- als auch islamfeindliche Vorfälle gegeben - seit die Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober in Israel eingefallen war und einen neuen Krieg ausgelöst hatte. Das US-Bildungsministerium hat in der Folge in mehreren Fällen an US-Unis Ermittlungen eingeleitet. Das Thema hat jetzt aber auch den US-Kongress beschäftigt.

Vorfälle in Harvard und am MIT

Auf Betreiben der Republikaner sind die Präsidentinnen der Elite-Unis Harvard, Pennsylvania und des MITs vorgeladen worden. Im Bildungsausschuss des Parlaments räumten alle drei antisemitische und islamophobe Vorfälle an ihren Universitäten ein. Vor allem die Havard-Präsidentin betonte aber, auch die freie Meinungsäußerung möglich machen zu müssen.