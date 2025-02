In den USA sind wohl viele Menschen während ihrer Ausbildung zur Polizistin oder zum Polizisten gestorben.

Die Nachrichtenagentur AP spricht von mindestens 29 Polizeianwärtern innerhalb von zehn Jahren. Die mussten demnach ein hartes Training durchmachen - ähnlich wie beim Militär. Viele sollen durch extreme Kraftanstrengung, Wassermangel und Hitzschlag gestorben sein.

Kein Wasser und lange Hosen in Hitze

Ein texanischer Rekrut brach zusammen, nachdem Ausbilder ihm nur Minuten zuvor die Bitte um Wasser abgeschlagen hatten. "Du kannst in einem Kampf kein Wasser erhalten", wurde ihm laut einem Video gesagt.



In Arkansas starb ein Kadett, der gezwungen worden war, mit langen Hosen in glühend heißer Mittagssonne zu rennen.



Ein Auszubildender in North Carolina, der während eines einstündigen Hindernislaufes keine Pausen zum Wassertrinken hatte, wies noch eine Stunde nach seinem Tod eine Körpertemperatur von 41 Grad auf.

Sichelzellkrankheit könnte eine Erklärung sein

Die meisten Toten soll es unter Schwarze Rekruten geben - obwohl nach offiziellen Statistiken nur 12 Prozent der örtlichen Polizeikräfte in den USA Schwarze Menschen sind. Viele von ihnen leiden aber unter einer Erbkrankheit, die die Muskeln abbaut. Die Sichelzellkrankheit. Und das könnte eine Erklärung sein.



Fachleute sagen, man hätte viele dieser Fälle durch Untersuchungen verhindern können.

Forderung nach Maßnahmen

Bill Alexander, CEO des National Law Enforcment Memorial in Washington, sagt, dass die Zahl der Todesfälle verringert, aber wahrscheinlich nicht ganz vermieden werden könne, wenn man die Art der Polizeiarbeit bedenke, die Verfolgung und Festnahmen aggressiver Verdächtiger einschließe. Wenn man Leute physisch hart trainiere, "wird man diese sehr seltenen medizinischen Vorkommnisse haben", sagt Alexander, der früher selbst eine Akademie geleitet hat.



Andere dringen dennoch auf rasche Maßnahmen, um Rekruten zu schützen, so wie Charmaine McGffey, die Sheriff von Hamilton County in Ohio ist. Sie hatte 2023 den Tod des 36-jährigen Marcus Zeigler miterlebt, der während eines Trainingslaufes zusammengebrochen war: "Ich werde alles tun, um diese Botschaft zu verbreiten. Wir sprechen von Leben oder Tod."