Ausgerechnet der US-Bundesstaat Virginia hat sich von der Todesstrafe verabschiedet.

Der Gouverneur hat das entsprechende Gesetz unterschrieben - genau in dem Gefängnis, in dem der Bundesstaat die Todesurteile bisher vollstreckte. Der demokratische Politiker sagt, dass Virgina die Todesstrafe nicht fair angewendet habe. Grundsätzlich könne auch nicht sichergestellt werden, dass keine unschuldigen Menschen zum Tode verurteilt würden.

Die Abschaffung in Virginia gilt als wichtiger Schritt: Da, wo der Bundesstaat liegt, wurde vor über 400 Jahren die erste Hinrichtung auf heutigem US-Gebiet vollstreckt. Bis heute wurden in Virginia laut Behörden fast 1400 Menschen hingerichtet. Mehr als in jedem anderen Bundesstaat.

Das Thema Todesstrafe ist in den USA umstritten. 23 Bundesstaaten haben sie jetzt abgeschafft, drei weitere ihre Vollstreckung ausgesetzt.