In den USA haben Immobilienunternehmen eine neue Quelle aufgetan: Appartementkomplexe der Universitäten.

Die "New York Times" berichtet über eine Entwicklung, die in mehreren Bundesstaaten zu beobachten sei: Die Unis sehen sich wegen knapper Kassen zum Verkauf der Gebäude gezwungen, in denen normalerweise die Studierende wohnen. Investoren nutzen die Gelegenheit und machen aus den Appartements eine Luxusversion, die sich teuer vermarkten lässt. Die Zeitung nennt Beispiele unter anderem aus New York, Massachussetts und Arizona. Die Corona-Krise habe die Entwicklung noch beschleunigt, weil viele Kurse gerade digital unterrichtet werden und die Appartements leer blieben.

Die USA haben laut Bericht den weltweit größten Markt für Unterkünfte für Studierende.