Im Westen der USA sind Wald- und Buschbrände inzwischen zu einer ganzjährigen Bedrohung geworden.

Aktuell gibt es unter anderem in Arizona und New Mexico größere Feuer. Allein dort waren zuletzt mehr als 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz. Im Norden von Arizona wurden zahlreiche Häuser zerstört. Im Nachbarstaat New Mexico sind nach Angaben der örtlichen Behörden mehrere Dörfer in Gefahr. Starker Wind facht die Flammen immer wieder an. Lösch- und Rettungskräfte rechnen damit, dass weitere Windböen die Brände noch verschlimmern könnten.

Zu den Ursachen für die verheerenden Feuer gehören Forschenden zufolge eine frühere Schneeschmelze und dass es im Herbst erst später regnet als gewöhnlich.

Schuld daran ist auch eine mehr als 20-jährige Dürre. Studien bringen die mit dem menschengemachten Klimawandel in Verbindung.